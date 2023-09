Ajax dreigt toptalent Gabriël Misehouy kwijt te raken

Ajax-talent Gabriël Misehouy heeft een aflopend contract in 2024 en twijfelt of hij wel wil verlengen in de Johan Cruijff Arena. Beide partijen zijn weliswaar in onderhandeling over een mogelijke nieuwe verbintenis, maar de talentvolle middenvelder mist momenteel een gebrek aan perspectief.

Ajax Showtime kwam met het bericht dat Misehouy, die in Amsterdam wordt gezien als grote belofte, zeer serieus overweegt om zijn contract niet te verlengen. Hoewel hij zich in de voorbereiding op positieve wijze liet zien aan trainer Maurce Steijn, is het middenveld van de Amsterdammers overvol en lijkt speeltijd in het eerste team heel ver weg. Hoewel hij ook in Jong Ajax nog genoeg minuten zal maken, is het voor Misehouy wel een serieus twijfelgeval of hij gaat verlengen in Amsterdam.



Het is niet het enige talent dat zal twijfelen aan het perspectief voor de komende jaren bij Ajax. Amourricho van Axel Dongen tekende deze zomer na een lange soap…