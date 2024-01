Ajax-aanvaller Chuba Akpom barst van het zelfvertrouwen en doet een bijzondere uitspraak over Brian Brobbey

voelt een bijzondere klik met . De Engelsman, die afgelopen zomer voor meer dan twaalf miljoen euro de overstap maakte van Middlesbrough naar Ajax, heeft sterk het gevoel dat Brobbey en hij samen hoge ogen kunnen gooien in de Eredivisie. Maar dan moet Akpom er wel eerst in slagen om een basisplaats te veroveren in Amsterdam. Dat is hem tot op heden niet gelukt.

Ajax kwam afgelopen zomer in de zoektocht naar een concurrent voor Brobbey uit bij Akpom. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat had hem in het verleden al op het oog en zag zijn kans schoon om hem naar Amsterdam te halen. De nummer drie van het vorige seizoen in Nederland telde dik twaalf miljoen euro neer voor de komst van Akpom, die als topscorer van het Championship de overstap maakte naar de Eredivisie. De verwachtingen waren hoog, maar het duurde vrij lang voordat Akpom belangrijk kon zijn voor Ajax.



De Engelsman debuteerde op bezoek bij FC Twente in het wit-rood-wit….