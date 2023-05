AirTags zijn een geweldige manier om je spullen bij te houden. Maar moet je ze ook gebruiken om je kind bij te houden en zijn veiligheid te waarborgen?

Veel ouders sparen kosten noch moeite om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig zijn. Daarom zijn steeds meer ouders op zoek gegaan naar effectieve manieren om hun kinderen te volgen. Een mogelijke oplossing daarvoor is Apple’s AirTag.

Hoewel AirTags ontworpen zijn om voorwerpen te volgen/vinden, vragen veel ouders die iPhones gebruiken zich af of ze ook geschikt zijn om hun kinderen te volgen. Dus, moet je AirTags gebruiken om je kinderen te volgen? Laten we het uitzoeken.

Hier zijn enkele veel voorkomende redenen waarom mensen het een goed idee vinden om een AirTag aan de garderobe van hun kind toe te voegen:

Het is gemakkelijk voor je kind om een AirTag te dragen

Met hun kleine formaat en lichte gewicht zijn AirTags gemakkelijk te verbergen. Met een diameter van 3,2 cm heeft elke AirTag een hoogte van 0,79 cm en past hij redelijk goed in kleine ruimtes zoals rugzakken of jaszakken.

Zonder etui weegt de AirTag 11 gram, wat voor de meeste kleine kinderen licht genoeg is om met minimale inspanning te dragen.

AirTags zijn voedselveilig

Als je kind graag in verschillende voorwerpen bijt, zul je blij zijn dat de AirTag gemaakt is van roestvrij staal. Roestvrij staal is een veel gebruikt metaal voor veel schalen, borden en gebruiksvoorwerpen, dus het is gegarandeerd voedselveilig.

Je moet echter ook rekening houden met het soort materiaal in elk geval dat je zult gebruiken om de tracker vast te houden. Een AirTag is klein genoeg voor volwassenen om in te slikken, maar niet zo gemakkelijk voor kinderen om in te slikken, vooral als hij in een etui zit waar je kind hem niet gemakkelijk uit kan halen.

AirTags maken gebruik van Zoek mijn-netwerk

Behalve dat je je kinderen kunt lokaliseren als ze binnen Bluetooth bereik zijn, werkt de AirTag ook als je kinderen verder weg gaan. Zijn mogelijkheden als tracker zijn uitstekend als je in dichtbevolkte gebieden zoals steden of grote plaatsen woont. Dankzij het Zoek mijn-netwerk van Apple kan een AirTag offline werken en je kind volgen zolang het zich in de buurt van een Apple apparaat bevindt.

Bovendien maakt het Zoek mijn-netwerk gebruik van end-to-end encryptie, wat betekent dat niemand anders de identiteit van de deelnemende apparaten kan zien.

AirTags hebben een lange batterijduur

Hoewel de batterijen van de AirTag niet oplaadbaar zijn, gaat de CR2032 batterij die ze gebruiken ongeveer een jaar mee voordat hij vervangen moet worden. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken dat je de tracker steeds moet opladen voordat je je kind meeneemt naar de speeltuin, de kinderopvang of school.

Waarom AirTags slechte trackers zijn voor kinderen

Voordat je een AirTag aan je kind bevestigt, is het essentieel om te begrijpen dat het nog steeds geen perfecte oplossing is. Hier zijn een paar nadelen waar je je bewust van moet zijn.

AirTags komen met anti-stalking functies

Om kwaadwillig gebruik te voorkomen, introduceerde Apple anti-stalking mechanismen binnen AirTags, waardoor het voordeel van het gebruik van AirTags voor het volgen van mensen wordt ontmoedigd. Als een AirTag weg is van het gekoppelde apparaat, begint hij een geluid af te spelen om gebruikers in de buurt op zijn bestaan te attenderen.

Dit kan problemen veroorzaken als de AirTag denkt dat je je kind stalkt en hem een waarschuwing stuurt om hem uit te schakelen.

AirTag waarschuwingen verklappen hun aanwezigheid

De Zoek-mijn functie geeft een melding als een onbekende AirTag na verloop van tijd met je meebeweegt, om andere mensen te ontmoedigen je te volgen. Hoewel deze AirTag waarschuwingen een geweldig afschrikmiddel zijn om gestalkt te worden, kan de onbekende AirTag waarschuwing onbedoeld kidnappers helpen om AirTags op te sporen en uit te schakelen als ze je kind hebben ontvoerd.

AirTags vertrouwen op beschikbaarheid iPhone

Met het Zoek mijn-netwerk kun je effectief een AirTag opsporen binnen de nabijheid van een iPhone of een apparaat dat geschikt is voor het Zoek mijn-netwerk. Als je de AirTag bij je kind wilt gebruiken voor uitstapjes naar de bergen of dunbevolkte gebieden, zal hij niet zo effectief zijn bij gebrek aan apparaten in de buurt.

AirTags hebben geen aansprakelijkheid

Afgezien van de vele veel voorkomende AirTag problemen, wast Apple zijn handen in onschuld in gevallen waarbij mensen betrokken zijn. In wezen is de AirTag bedoeld voor voorwerpen, niet voor kinderen. Verwacht daarom niet dat je Apple kunt aanklagen als je problemen hebt met het volgen van een kind met een AirTag.

Tips voor het gebruik van AirTags voor kinderen

Als je hebt besloten AirTags te gebruiken om je kind te volgen, zijn hier enkele tips om er het beste van te maken.

Gebruik meer dan één AirTag

Als iemand actief op zoek is naar een tracker, zullen ze bijna altijd stoppen bij de eerste de beste. Omdat het niet gebruikelijk is om meer dan één AirTag op een voorwerp te hebben, kan het hebben van meer dan één de kans verkleinen dat ze allemaal gevonden worden.

Hierdoor kunnen meerdere AirTags je kind helpen beschermen als ze per ongeluk de eerste verwijderen of als een ontvoerder ze vindt.

Houd de AirTag verborgen

Naast het hebben van meer dan één tracker is het verstandig om de AirTag zo goed mogelijk te verbergen. Om dit te bereiken kun je hem verbergen op een plek die mensen niet snel zullen opmerken, zoals geheime binnenvakjes of in kleding genaaid.

Als je een extra AirTag hebt, plaats die dan op een opvallende plaats, zodat een potentiële kidnapper hem snel zou vinden en zou aannemen dat hij de enige tracker al verwijderd heeft.

Train je kind om te reageren op de AirTag

Hoewel Apple strenge kwaliteitstesten uitvoert, is het essentieel om je AirTag toch te testen voordat je hem zijn werk laat doen. In geval van nood moeten zowel jij als je kind weten hoe te handelen.

Het is dus verstandig om de ervaring van het gebruik van de AirTag in noodsituaties te simuleren. Wat kan je kind doen om zichzelf te helpen gevonden te worden of om te voorkomen dat de AirTag in een noodgeval ontdekt wordt?

Vraag hulp aan de politie

Als je een kind zoekt dat een AirTag draagt, moet je ook de plaatselijke politie op de hoogte brengen van zijn verdwijning. Zoek nooit alleen naar je kind, zeker niet als de situatie gevaarlijk kan zijn.

Veel gemeenten hebben groepen die kunnen helpen een kind te identificeren op basis van het uiterlijk en beschrijvingen. Je kunt de rechtshandhaving ook vragen om een Instagram AMBER alert vrij te geven.

Zorg dat je toestemming hebt van je kind voordat je een AirTag gebruikt

Volgens de Apple Newsroom staat in de privacywaarschuwingen tijdens het instellen van de AirTag expliciet dat het niet bedoeld is om mensen te volgen. Iemand volgen zonder zijn toestemming kan door de politie als een misdaad worden behandeld, zelfs als het je kind is.

Als je een tracker gebruikt, is het altijd verstandig om toestemming te vragen aan de persoon die gevolgd wordt, zelfs als het je kind is. Hoewel je misschien denkt dat peuters en jonge kinderen dit niet zullen begrijpen, helpt het om het toch uit te leggen.

Voor tieners is het bespreken van de juiste grenzen en alternatieven voor tracking in het algemeen essentieel. Het kan gezonder zijn om redelijke avondklokken in te stellen, te vragen om updates over hun locatie, enzovoort. Daarnaast kan het nuttig zijn voor kinderen of tieners om te weten hoe ze moeten reageren als er waarschuwingen komen en hoe ze zich moeten bewegen in geval van nood.

Ten slotte is er een reden waarom Apple de AirTag niet op de markt brengt als een tracker voor mensen. Als je niet de wettelijke voogd of ouder van een kind bent, moet je het helemaal niet doen. Hoewel het om veiligheidsredenen nuttig is, is het belangrijk om te voorkomen dat je de AirTag bij iemand gebruikt zonder zijn of haar medeweten.

Zorg ervoor dat zowel jij als je kind de AirTags begrijpen

Als je op zoek bent naar nieuwe manieren om je kind veilig te houden, kunnen AirTags een haalbare optie zijn, zodat je op elk moment weet waar je kind is. Maar dat je ze kunt volgen betekent niet dat je dat ook moet doen. Vergeet niet dat het nooit te vroeg is om je kind zelfverdediging en gezond verstand te leren.

Er zijn positieve en negatieve kanten als je AirTags wilt gebruiken om kinderen op te sporen. Zorg er dus voor dat zowel jij als je kind op de hoogte zijn van het apparaat voordat je het aan hen bevestigt.