AirPods Pro en EarPods krijgen USB-C aansluiting

Het heeft even geduurd, maar Apple is eindelijk overstag. De eigen Lightning aansluitingen zijn passé. Eerder werd al aangekondigd dat de nieuwe iPhones allemaal USB-C aansluitingen zullen hebben. Ook de nieuwe lichting Air- en EarPods zullen nu dus geleverd gaan worden met een oplaadcase die is uitgerust met een USB-C aansluiting.

Apple gaat eindelijk conformeren aan EU wetgeving

Dit nieuwtje werd door Apple bekend gemaakt tijdens het Wonderlust-evenement waar het bedrijf tevens haar nieuwe iPhone lineup toonde. Apple is de soort aansluiting voor verscheidene producten aan het aanpassen om te voldoen aan EU-wetgeving betreffende universele laders.

De EU heeft deze eis opgesteld omdat de hoeveelheid laders in elk huishouden de pan uit aan het reizen was. Een specifieke lader voor elk stuk elektronica hebben is natuurlijk helemaal niet nodig. Tenzij je het grootste bedrijf wil worden in termen van marktaandeel.

iPhone gebruikers kunnen dus straks hun…