AirJet Mini Slim solid state koeling is nog dunner, even effectief

De AirJet Mini Slim van Frore Systems is een solid state koelings-chip: een alternatief voor de traditionele dunne ventilatoren die je in laptops aantreft.

Effectieve koeling zonder draaiende ventilatoren: het is iets waar veel laptopfabrikanten om zitten te springen. Frore Systems claimt met de Airjet Mini het ei van Columbus te hebben, en introduceert op CES 2024 een vernieuwde, nog dunnere versie.

In de loop der tijd zijn steeds meer bewegende onderdelen uit laptops verdwenen. Optische stations maakten plaats voor snelle usb-poorten, harde schijven voor ssd’s. Het enige overgeblevende mechanische onderdeel is de ventilator, die de processor (en videokaart) moet koelen. Moderne ultrazuinige processors kúnnen zonder – zoals de Apple MacBook Air laat zien. Maar dat stelt wel beperkingen aan de prestaties. Exact dezelfde chip mét een fannetje presteert in een MacBook Pro toch duidelijk beter. Solid state koeling moet volgens Frore Systems de oplossing…