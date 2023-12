Airbus haalt miljardenorder binnen

(ABM FN-Dow Jones) Airbus heeft een bestelling ontvangen van Cathay Pacific Airways voor de levering van zes A350F vrachtvliegtuigen, waarmee een basisprijs van 2,7 miljard dollar gemoeid is. Dit meldde de vliegtuigbouwer vrijdag.

De basisprijs betreft de vliegtuigromp, de motor en enkele extra functionaliteiten. Volgens Cathay kreeg het van Airbus wel een significante prijsconcessie, waardoor de uiteindelijke prijs voor de vliegtuigen nog kan veranderen.

De vliegtuigen moeten tegen het einde van 2029 afgeleverd worden en zullen vooral worden ingezet voor de langeafstandsvluchten van de luchtvaartmaatschappij uit Hongkong.

Deutsche Bank werd vrijdag positiever over Airbus en verhoogde het advies voor het aandeel van Houden naar Kopen. “Er zijn tekenen dat de aanvoerketen aan het verbeteren is en dat er een omslagpunt is bereikt in de leveringen dit jaar”, aldus analisten van de bank.

Bron: ABM Financial News











