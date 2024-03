Air France-KLM valt tegen. Vergane glorie?

Het aandeel Air France -KLM (AF) eindigde op 10,43 euro na een daling van 8,6%.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 16 november 2022, toen de daling 10,5% bedroeg. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 86 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft de steun rond 10,70 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De koers heeft veel weg van de weerspiegeling van ‘vergane glorie’. Toch moet het aandeel niet volledig worden afgeschreven op basis van de technische positie. De koersdaling van vandaag is een reactie op het tegenvallende bedrijfsresultaat van min 56 miljoen euro tegen een raming van plus 88 miljoen euro. Het valt ook tegen als rekening wordt gehouden met de…