Air France-KLM test low – CashCow.nl

Het aandeel Air France-KLM (AF) ontwikkelde zich negatief en daalde 1,0% naar een slot van 10,94 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds juli 2022. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 12,40 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De markt test de low van juli 2022.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!