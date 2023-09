‘Air France-KLM kan verder dalen’

Het aandeel Air France -KLM (AF) sloot 3,9% lager op 12,7 euro.

Investttech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 2 januari en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel daalde. De afgelopen week is het aandeel 8,0% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft de steun rond 12,40 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!