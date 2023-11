AI op grote schaal ingezet door beleggers

De helft van de systematic-beleggers heeft kunstmatige intelligentie (AI) al in hun beleggingsproces geïntegreerd, zo blijkt uit onderzoek van Invesco. De meerderheid (62%) verwacht dat AI binnen tien jaar net zo belangrijk is geworden als conventionele beleggingsanalyses en 13% verwacht zelfs dat het belangrijker wordt.

Systematic-beleggers gebruiken AI al in verschillende kernfuncties. Respondenten geven aan AI te gebruiken om de markten beter te begrijpen en om macro-economische ontwikkelingen te herkennen. Bijna de helft (46%) gebruikt AI om patronen in marktgedrag te onderscheiden en 38% gebruikt het voor portefeuilleallocatie en risicobeheer. Beleggers zijn te spreken over het vermogen van AI om menselijke vooroordelen te beperken en het onverwachte te voorspellen.

Beleggers verwachten dat het gebruik van AI de komende jaren aanzienlijk toeneemt. Maar op dit moment zet slechts 29% AI in om beleggingsstrategieën te ontwikkelen en te testen. De overgrote meerderheid (76%) van…