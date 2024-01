Ahold: vergane glorie of overdreven interesse AI?

Het aandeel Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) ontwikkelde zich negatief en daalde 3,1% naar een slot van 25,67 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds oktober 2022. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft de steun rond 25,90 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Het is jammer dat het aandeel geen interesse meer heeft van de beleggers. Vergane glorie? Of is het een kwestie van overdreven veel belangstelling voor AI? Het aandeel noteert nog geen 12 keer de winst.

