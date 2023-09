Ahold een koopje – CashCow.nl

Het aandeel Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) viel met zoveel als 6,1% en eindigde op 28,52 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 16 februari 2022, toen de daling 7,1% was. Het aandeel doorbrak volgens Investtech de steun bij 28,70 euro in een dubbele-top patroon. “Dit genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere daling tot 26,31 euro in de loop van zeven maanden is waarschijnlijk.”

Het FD stelt dat Borja , sectoranalist JPMorgan, na lange tijd koopadviezen te hebben verstrekt beleggers heeft geadviseerd om aandelen in supermarktenuitbater Ahold Delhaize te verkopen. Beleggers waren geschrokken van het sectorrapport waarin Olcese waarschuwt voor krimpende winstmarges dit jaar, vanwege de kans op prijsdalingen in supermarkten.

Het aandeel noteert 12,3 keer de winst. Technisch moeten beleggers zich afvragen of de koers niet te ver is doorgeschoten naar beneden. Af en toe contrair beleggen kan geen kwaad. Technisch lijkt…