Ahold Delhaize voldoet aan verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer omzet behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde, waarmee werd voldaan aan de verwachtingen van analisten. Dit bleek uit de cijfers die het supermarktbedrijf voorbeurs publiceerde.

“Een solide jaareinde”, aldus CEO Frans Muller woensdag. De topman merkte op dat het afgelopen jaar “elke steen werd omgedraaid” en dat er voor meer dan 1,25 miljard euro aan besparingen werden gerealiseerd. Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder en ook “significant meer” dan verwacht.

Ahold behaalde een kwartaalomzet van 23,0 miljard euro. Dat is nipt meer dan de 22,9 miljard euro waarop analisten hadden gerekend. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 21,9 miljard euro en in het vierde kwartaal van 2022 boekte Ahold een omzet van 23,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam afgelopen kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten met 13,8 miljard euro. De…