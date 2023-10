Ahold Delhaize: niet-financiële ESG maatstaven net…

Valerio Baselli: Hallo en welkom bij de Morningstar Sustainable Investing Summit 2023. Bij mij is Daniella Vega van Ahold Delhaize, een van ‘s werelds grootste food retail bedrijven en een bedrijf dat voorop loopt in sustainable retailing.

Daniella, als expert op dit gebied, wat zijn de grootste terreinen van groei die je afgelopen jaar hebt gezien in het duurzame universum?

Daniella Vega: Ik denk dat er meerdere groeimogelijkheden zijn die we zien op het gebied van duurzaamheid. Maar als ik het over de voedingssector mag hebben, denk ik dat de kans voor ons en de rol die wij spelen erin ligt om klimaat en gezondheid met elkaar te verbinden. We hebben het dus over het stimuleren van de bijkomende voordelen van klimaat en gezondheid, en ik wil u één voorbeeld geven van hoe we dat doen.

We hebben dus een maatschappelijke rol te spelen als gezondheidspartner voor onze klanten. En dus kijken we hoe wij, als Ahold Delhaize en onze geweldige lokale merken, onze klanten kunnen helpen…

Lees verder bij www.morningstar.nl