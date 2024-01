Ahold Delhaize kan profiteren van dalende inflatie

Het aandeel Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) steeg met zoveel als 2,3% en eindigde op 26,61 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 15 februari 2023, toen de stijging 8,0% was. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Daar staat tegenover dat de druk op de inflatie een positief effect op de marge kan hebben, omdat niet hoeft te worden verwacht dat de winkelprijzen zullen dalen als de inflatie daalt. Fundamenteel is het aandeel niet duur met een koers/winst van 11,4. Ik denk dat een stijging naar 28 of 30 euro mogelijk is.

