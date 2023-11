Ahold Delhaize een strong buy volgens analisten

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) viel met zoveel als 7.2% en eindigde op 26.53 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 12 maart 2020, toen de daling 7.9% was. Het aandeel is daarmee 7.6% gedaald sinds het verkoopsignaal van een dubbele-top patroon twee maanden dagen geleden. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 151 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met drie keer de gemiddelde omzet per dag.”

De projectierange van analisten ligt op 26,10-34,00 euro. Het aantal analisten dat een ‘strong buy’ geeft is veruit in de meerderheid.

