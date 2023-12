Ahold buy of sell? – CashCow.nl

Het aandeel Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) eindigde op 26,34 euro na een daling van 0,5%.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds 1 februari. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Signalen zijn erg tegenstrijdig. Technische analisten geven het aandeel een ‘sell’, terwijl fundamentele analisten het aandeel op een ‘buy’ zetten. Het koersdoel voor over een jaar is 32 euro.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!