Aha! Dit zijn de 5 liefste hondenrassen volgens experts

Alle honden zijn lief, leuk, knap en fantastisch en dan vooral die van jou





Maar hondenvoermerk Eukanuba concludeerde op basis van uitgevoerd onderzoek dat deze 5 rassen écht de allerliefste zijn, En de uitslag zal sommige mensen best verbazen…





5) Labrador





4) Cavalier King Charles-Spaniël





3) Welsh Corgi Pembroke





2) West Highland White Terriër





1) Staffordshire Bullterriër





Hoe je weet of je hond affectie toont? Karen Wild is hondengedragstherapeut en zegt hierover tegen de Britse site Prima: “Ze kunnen dit uiten door te kwispelen of je te likken.’





Ook het hoofd op je knie leggen of het hoofd kantelen zijn volgens Karen manieren van je hond om genegenheid te tonen





Cute

