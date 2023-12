Agri-aandelen | De varkenscyclus slaat weer toe

De Russische inval in Oekraïne laat nog steeds zijn sporen na op de financiële markten. Daarbij gaat begrijpelijkerwijs de meeste aandacht uit naar de gevolgen op de energiemarkt. Ook op de agrarische markt werkt de oorlog echter nog steeds door. Bijvoorbeeld in de prijzen voor mais. Die liepen in april vorig jaar kort na de inval in Oekraïne, een grote maisproducent, op tot meer dan 813 dollarcent per bushel (ongeveer 25 kilo). In zo’n anderhalf jaar tijd is de maisprijs echter met 40% gedaald tot het niveau van eind 2020.



Een van de redenen voor de prijsdaling die vaak wordt genoemd is de klassieke varkenscyclus. De hoge prijzen van vorig jaar verleidden…