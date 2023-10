Age of Wonders 4 is Dutch Game Awards game van het jaar

Elk jaar geeft de Dutch Games Association prijzen voor de beste games van eigen bodem. Onder de categorieën behoren prijzen voor de beste art, audio en design, prijzen voor innovatie, de beste debutant, etc. De prijs die iedereen wil hebben: die voor de beste game. En die is dit jaar naar de 4x strategy game Age of Wonders 4 gegaan.

Games van eigen bodem

Wellicht dat het de lezer verbaast, maar er bestaat naast Guerilla Games een heuse gamesindustrie in Nederland. Onder de prijswinnaars van dit jaar bevinden zich bedrijven zowel relatief normale, als uitermate Nederlandse namen. Onze favoriet, afgaande op naam, is Appelmoes games. Het valt in ieder geval op.

Daarbij is de game-industrie in Nederland allesbehalve statisch. Zo staat er dit jaar een relatief onbekende naam zelfs twee keer in de lijst met prijswinnaars. Adriaan de Jongh & Friends won zowel de prijs voor beste innovatie als beste gamedesign met de game Secret Suffle. Deze party game heeft verschillende…