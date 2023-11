Afzetprijzen industrie zakken voor zesde maand op rij

Leestijd: < 1 minuut

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lieten in september een daling zien van gemiddeld 3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, zoals gerapporteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit markeert de zesde opeenvolgende maand van dalende prijzen, waarbij de prijsdaling in augustus 5 procent bedroeg.

Prijsdalingen Sinds April

De trend van dalende prijzen begon al in april, toen voor het eerst in ruim twee jaar een afname werd genoteerd. Sinds juli 2022 is er een continue afvlakking van de stijging van de afzetprijzen waargenomen.

Olieprijzen en Afzetprijzen

De prijzen die industriebedrijven vragen zijn sterk gekoppeld aan de ontwikkelingen in de olieprijzen, die ten opzichte van een jaar geleden zijn gedaald. In september kostte een vat ruwe Brent-olie 86,50 euro, wat bijna 5 procent minder is dan een jaar eerder. In augustus was de prijs van een vat Brent-olie zo’n 78 euro, wat ruim 19 procent lager was…