Afvallen door een gezonde leefstijl. In 7 effectieve stappen

Afvallen, gezond leven, bewegen en diëten, begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de maatschappij. Er zijn zoveel opties om af te vallen, soorten diëten en verschillende meningen. Wat moet je nu kiezen? Kan je met hardlopen afvallen? In dit artikel gaan we hierop in, niet met een dieet, maar met het veranderen van je gedrag: Afvallen door een gezonde leefstijl.

Waarom niet afvallen met een dieet?

Natuurlijk kan een dieet je helpen met afvallen. Maar als je na je dieet weer terugvalt in je oude patroon, heeft het helemaal geen zin. Het gaat er niet om dat je zo snel mogelijk kilo’s verliest. Het gaat om het veranderen van je leefstijl op het gebied van voeding én bewegen. Als je wil afvallen en gezond leven moet je dat de rest van je leven vol kunnen én willen…