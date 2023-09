AFM legt transactie Exor in Philips onder de loep

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft de transactie in Philips-stukken door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voor de Italiaanse investeerder Exor tegen het licht gehouden, nadat deze op 14 augustus ineens een belang van 15 procent in Philips meldde, terwijl de regel voorschrijft dat bij 3 procent al een meldingsplicht ontstaat. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag.

Beleggers vroegen zich af hoe het kon dat Exor zo’n groot belang in Philips kon kopen, zonder dit te melden en zonder dat het zichtbaar was geweest op de aandelenmarkt. Sindsdien stond de AFM volgens de krant publiekelijk onder druk om de zaak tegen het licht te houden.

Na gesprekken tussen de toezichthouder en de zakenbank blijkt nu dat Goldman Sachs, naast een long positie, ook al sinds half augustus over een forse short-positie in Philips beschikt. Destijds was de netto-shortpositie 12,04 procent, volgens een vrijdag aangepaste melding, maar de meest recente update toont…