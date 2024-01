Afellay wijst op het grote verschil tussen PSV en Feyenoord – Voetbal International

Lange tijd leek Feyenoord een zorgeloze zege te gaan boeken op NEC. De ploeg van Arne Slot was heer en meester en nam een 2-0 voorsprong. Vlak voor rust kwam NEC uit het niets echter terug in de wedstrijd, waarna Magnus Mattsson in de tweede helft voor de verrassende gelijkmaker zorgde. Feyenoord slaagde er hierna niet in om zijn voorsprong te herstellen.