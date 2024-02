Afbeeldingen verkleinen in Windows 11

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je wat ruimte besparen op je harde schijf of moet je ergens een foto uploaden, maar is het bestand te groot? In beide gevallen kan je heel gemakkelijk het formaat van je afbeeldingen wijzigen in Windows 11, zonder extra apps te installeren. Er zijn verschillende redenen waarom je misschien je afbeeldingen wil verkleinen. Als je bijvoorbeeld foto’s maakt met een goede (smartphone)camera, dan krijg je soms als eindresultaat afbeeldingen met een hele hoge resolutie en die kunnen op een gegeven moment veel opslagruimte in beslag nemen. Wil je meer ruimte vrijhouden? Dan kan je de afbeeldingen verkleinen. Soms is het ook erg handig om snel een afbeelding te kunnen verkleinen als je ergens online een foto moet uploaden en je bestand te groot is.

Stap 1 / Afbeelding openen in Windows Foto’s

Ten eerste zal je je afbeelding in…