AEX wint verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Met een slot van 758,59 punten op vrijdag won de index op weekbasis ruim anderhalf procent. Vorige week steeg de index tot 746,31 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx is het technische plaatje voor de AEX sterk verbeterd. Nu de dalende trend is doorbroken, zou de weg vrij zijn voor een klassieke eindejaarsrally. Investment manager Bob Homan van ING Investment Office denkt dat die eindejaarsrally zelfs al een paar weken aan de gang is.

Klik hier voor: Eindejaarsrally is al van startÂ

Een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping verliep woensdag ogenschijnlijk positief, maar veroorzaakte geen grote bewegingen op de aandelenmarkten. Volgens de Franse vermogensbeheerder Carmignac waren er dan ook geen grote verrassingen.

De beurzen konden zich afgelopen week vooral optrekken aan gunstige inflatiecijfers uit de Verenigde…