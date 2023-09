AEX wil niet doorbreken – CashCow.nl

Een mix van technische indicatoren geeft een duidelijke ‘sell’ voor de AEX.

De druk op de koersen wordt gevoed door de angst voor de rente en de versomberde berichten over de economie. In Duitsland is de industriële productie in juli met 0,8% gedaald tegen een raming van -0,5%. In Japan is de index of leading indicators gedaald naar het laagste niveau in 21 maanden. In China is in augustus de export met 8,8% gedaald bij een daling van de import met 7,3%. De Chinese overheid schudt flink aan de vastgoedboom door de invoering van belasting op huizenbezit. Hierdoor zullen mogelijk speculatieve aankopen snel worden aangeboden. De mogelijke prijsdaling wordt door Chinezen gezien als een potentieel keerpunt voor de vastgoedmarkt.

Amerikaanse futures staan lager. Het verlies voor de Nasdaq is hoger dan voor andere indices, niet onlogisch gezien de renteangst. Europa is lager: DAX -0,4% en AEX -0,5%. Azië ook lager door de koersdruk in de VS: Nikkei -0,7%, Shanghai -1,1%, CSI 300…