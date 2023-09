AEX wil graag omhoog – CashCow.nl

Het is verleidelijk om op basis van de daggrafiek iets in de AEX te gaan doen.

Laat u niet misleiden door de waan van de dag en opzetjes van de markt. De weekgrafiek wijst op een naderende correctie. De angst voor de economie neemt toe. In Japan is de groei voor Q2 verlaagd naar 1,2% tegen een eerdere flash-raming van 1,5%. In Nederland is de industriële productie in juli met 0,6% gedaald op maandbasis. In Zweden is de economie in juli met 0,5% aangetrokken na een eerdere daling van 0,5%.

Amerikaanse futures staan wat hoger. Europa plust eveneens. Azië overwegend lager: Nikkei -0,8%, Shanghai -0,2%, CSI 300 -0,6% en Hong Kong -1,3%. Euro/dollar 1,0716. Brent onveranderd 89,56 dollar.

