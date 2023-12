AEX wéér ietsje hoger, maar wat gaat het langzaam

Rentes blijven dalen en de Rode Zee is even hoofdpijndossier nummer één voor de financiële markten.

De Amsterdamse small- en midcapindex zien er vandaag weer beter uit dan de AEX en geven het overall beeld van de Amsterdamse beurs nog wat kleur.

Maar de uitslagen zijn klein en de hoofdindices slepen zich in deze laatste handelsdagen voor kerst puntje voor puntje over het bord. Dankzij een mini-eindsprintje zet de AEX een klein plusje neer: +0,2% op 794,00.

En de rentes? Die dalen verder. De Nederlandse tienjaars, in oktober nog boven de 3%, staat inmiddels onder 2,3%. In Amerika gaan er ook weer 4 basispunten af en de Duitse tienjaars dook vandaag onder de 2%.

German 10-Year Yield Falls Below 2% for First Time Since March https://t.co/RYgbCTxyN3

