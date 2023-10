AEX wacht op kwartaalcijfers – CashCow.nl

Er zit nauwelijks beweging in de AEX. Het is wachten op de Amerikaanse kwartaalcijfers en hopen op het uitblijven van een escalatie in het Midden-Oosten.

Na drie maanden van tegenvallende winstgroei, vestigen beleggers in de S&P 500 hun hoop op het komend cijferseizoen. Betere kwartaalcijfers voor de aan de S&P 500 genoteerde bedrijven zou een eind maken aan de dip. Dit stelt Saira Malik, CIO van Nuveen. Sinds afgelopen vrijdag (6 oktober) liggen de gemiddelde groeiprognoses van de S&P 500-bedrijven nog in de min, en wel op -0,3%.

De meeste winstrecessies in de Verenigde Staten speelden zich bijna altijd af tijdens een economische recessie, maar dit keer niet, merkt Malik op. In de VS zijn er in het verleden alleen maar economische recessies geweest waarbij er sprake was van ten minste twee opeenvolgende kwartalen waarin het bedrijfsleven minder winst boekte. Malik is wel op haar hoede. Volgens haar is het goed mogelijk dat de economie volgend jaar, (iets) krimpt, met een recessie…