AEX | Vier sterkhouders op Beursplein

Vorige week belandde de Amerikaanse S&P500 in een correctieve fase. Vooral uit angst dat inflatie en rente langer hoog blijven dan eerst werd aangenomen, sloot de breed samengestelde beursgraadmeter van New York ruim 10% lager dan de recente piek van afgelopen juli. En geen toeval: de AEX overkwam hetzelfde. De Amsterdamse index piekte 28 juli en sloot dus drie maanden later op 10,1% in de min.



De grootste verliezers gedurende deze drie maanden waren Adyen (-61,8%) en DSM-Firmenich (-21,9%). Maar in deze slechte beursperiode attenderen wij u ook graag op vier sterkhouders: UMG (+0,8%,) Wolters Kluwer (+3,1%), RELX (+5,1%) en vooral Shell (+13,4%). Tot eind vorige week rendeerde UMG overigens veel beter, maar de kwartaalcijfers werden slecht ontvangen.

De update…