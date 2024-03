AEX start de week positief dankzij de chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag hoger, mede dankzij de chippers en na de nieuwe recordstanden op Wall Street vrijdagavond.

De AEX noteerde rond elf uur 0,4 procent hoger op 857,80 punten.

Ook Simon Wiersma, investment manager bij ING, merkte op dat de lente lekker was begonnen voor beleggers en dat naast de recordstanden in de VS ook in Europa records werden aangescherpt, onder meer door de Zweedse OMX Stockholm 30 index en de Duitse DAX index.

Vanuit Azië kwam er een lichte meewind. De beurzen in Tokio en Bombay wonnen vanochtend enkele tienden van een procent, en ook zij scherpen daarmee hun hoogste standen ooit aan.

De macro-agenda is maandag nagenoeg leeg, maar het belooft een drukke week te worden met onder andere de cijfers van de inkoopmanagers in de dienstensector en het banenrapport in de VS. Ook komt de ECB donderdag met een rentebesluit.

“Een renteverlaging zit er nog niet in, maar wellicht dat de [ECB-]beleidsmakers al wat…