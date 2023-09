Europese beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die vandaag worden gepubliceerd.

De verwachting is dat de inflatie zal zijn gestegen van 3,2% tot 3,6% op jaarbasis. De kerninflatie zal zijn gedaald van 4,7% naar 4,3%. In beide gevallen staat de inflatie dus nog ver boven de doelstelling van 2% van de Fed.

Amerikaanse futures staan wat hoger tot +0,3% voor de Nasdaq. Europa is iets in de min in reactie op de dalingen van gisteren. Azië lager: Nikkei -0,2%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -0,6%, Hong Kong -0,1% en Sensex +0,4%.

Euro/dollar 1,0747. Brent +0,8% op 92,77 dollar. Brent staat vrijwel even hoog als 12 maanden geleden en 8,5% hoger dan een maand geleden. Lithium staat op 195.500 yuan/ton 61% lager dan een jaar geleden.

AEX snakt naar een kentering.

