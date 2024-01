AEX sluit hoger, maar chipaandelen onder druk

De AEX heeft een negatieve start weten om te buigen en is uiteindelijk 0,3% hoger de dag uit gegaan. Op weekbasis staat een keurige plus van 5% op het bord en daarmee lijkt januari dan toch nog gered. De Midkap steeg vandaag wat harder: met 0,8%. De AScX deed een stapje terug.

De ene keer is het een voordeel dat de AEX-index zo is volgeladen met techaandelen; de andere keer moeten we het bezuren. Dat laatste is vandaag het geval. Ja, de AEX kan met een dagwinst het weekend in, maar elders in Europa waren de plussen een stuk overtuigender. De boosdoeners moeten we zoeken in de chiphoek. ASML (-1,8%), ASMI (-1,6%) en vooral Besi (-4,1%!) deden noodgedwongen een stapje terug. Ook elders in de wereld stonden chipaandelen onder druk, na de teleurstellende kwartaalupdate van Intel.

Er was vandaag veel bedrijvennieuws, dat we hieronder met u langslopen.

Daar is-ie weer: een winstwaarschuwing van PostNL

PostNL kwam vanochtend met een winstwaarschuwing, en dat is bepaald niet voor het…