AEX sluit beursweek met verlies af

Gaat de AEX op recordjacht of gaat de beursweek als een nachtkaars uit, luidde vandaag de kop van de morning call. Het werd het laatste.

Na een goed feest is een kater nooit ver weg. Zo ook vandaag. De AEX-index ging met lichte winst uit de startblokken, maar veranderde binnen een kwartier van koers. Later op de dag wist de index nog eventjes boven het nulpunt uit te piepen, maar uiteindelijk sloot de AEX 0,3% in de min. Dat was ook het resultaat van de AMX. Alleen de AScX sloot ietsje hoger.

Een van de grootste dalers was Besi. Het chipaandeel werd gisteren nog door beleggers op handen gedragen na cijfers, maar raakte die koerswinst vandaag weer kwijt. Naast Alfen (adviesverlaging), Galapagos en Brunel (na cijfers) waren dat meteen ook de enige grote uitschieters. Veel reden tot volatiliteit was er niet, want behalve de cijfers van Gala en Brunel kon je op het Damrak een speld horen vallen.

Met het koersverlies van vandaag deed de Amsterdamse beurs het beduidend slechter dan de…