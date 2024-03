AEX plust – CashCow.nl

De AEX is hoger geopend. Het gaat moeizaam.

Het is dankzij de koerssprong van IMCD (+8,1% op het kwartaalbericht) dat de index hoger sloot. Het blijft echter een markt van vandaag winnen en morgen inleveren. NN plust gisteren maar moest vandaag in procenten een derde van de winst inleveren: -2,1% op 40,38 euro. Aegon is de sterkste daler vanwege het tegenvallende kwartaalresultaat.

Markten

De Amerikaanse inflatiecijfers van gisteren waren als verwacht. Rentevrees is daardoor niet aangewakkerd. Amerikaanse futures daardoor hoger, Nasdaq +0,3%. Europa volgt. Azië hoger. Nikkei +2,6%, Shanghai +0,4%, Sensex +1,6% en Hong Kong +0,4%. Euro/dollar 1,0812. Brent +0,9% op 82,65 dollar. Bitcoin/dollar +1,1% op 62,171.

