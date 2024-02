AEX opent vlak tot licht hoger in afwachting van cijfers Nvidia

Beleggers lijken zich aan de zijlijn te positioneren, in afwachting van cijfers van Nvidia, na sluiting van Wall Street. De futures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening na het verlies van dinsdag.

Alle ballen zijn vandaag gericht op Nvidia, dat pas laat vanavond de boeken opent. Ook verwerken beleggers de cijfers van drie bedrijven, die zojuist doorkwamen met hun cijfers: Wolters Kluwer, JDE Peet’s en het Belgische zorgvastgoedbedrijf Aedifica.

Cijfers JDE Peet’s

JDE Peet’s zag de omzet in de tweede helft van 2023 versnellen en de winstdruk afnemen. In de tweede jaarhelft steeg de omzet met 4,3% en over heel 2023 met 3,9%. Dat is iets beter dan analisten hadden verwacht. Voor 2024 mikt het koffiebedrijf op een organische groei die aan de onderkant uitkomt van de middellangetermijndoelstelling van 3 tot 5%.

Het bedrijf liep afgelopen jaar zware averij op door de situatie in Rusland en moest afgelopen zomer al de verwachtingen neerwaarts bijstellen.

De cijferpresentatie…