AEX opent lager na wisselende signalen Intel, PostNL, Signify en WDP

AEX opent naar verwachting lager, ondanks nieuwe records op Wall Street.

Twee meevallende cijferrrapportages en één winstwaarschuwing is de oogst voorbeurs. Een mixed bag dus. Dat geldt ook voor de signalen uit het buitenland. Wall Street vestigde gisteravond nieuwe records, maar toen moest Intel nog komen, met teleurstellende cijfers. Azië sloot overwegend lager, waarbij diverse techaandelen onder druk stonden.

Winstwaarschuwing PostNL

PostNL komt – niet voor het eerst – met een winstverwachting. Het bedrijfsresultaat is in 2023 naar verwachting uitgekomen op €92 miljoen, waar eerder €100 tot €130 miljoen was gecommuniceerd. De pijn zit bij pakketten. Dit was ook in Q3 een zorgenkindje. De bezorging verloopt ook moeizaam door hoog ziekteverzuim, wat de kosten nog verder onder druk zet.

Op 26 februari komt PostNL met de volledige cijfers.

Signify krikt marges op

Signify meldde een omzetkrimp, maar belangrijker is dat de marge harder is opgelopen dan verwacht, dankzij…