AEX opent lager na glijpartijen in VS en Azië

Wie snakte naar eindelijk een beetje beweging op de beurs in de stille dagen voor kerst, komt vandaag enigszins aan zijn trekken, zij het wel in negatieve richting. De AEX-indicatie voor de opening is 0,6% lager.

Zowel Wall Street als Azië glibberden vannacht en gisteravond onderuit. Zonder heel directe aanleiding; de meest gehoorde verklaring op de wires is ‘winstnemingen’.

Het zal; zolang niemand een reden opgeeft bij zijn transacties en er geen belangrijk nieuws is, blijft het een beetje gissen, maar feit is dat de Powell-rally die we sinds vorige week zagen even is uitgedoofd. En van winst nemen is nog niemand armer geworden, luidt een bekende beurstegeltjeswijsheid.

Amerikaanse aandelen stonden eind oktober op 17 maal de verwachte winst, nu op 20. Dat is hard gegaan, heel hard. pic.twitter.com/c7d41sywIX — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 20, 2023

Nog wel een vreemd geval gisteravond. Op X – voorheen Twitter – was op zeker moment de hashtag…