AEX nipt hoger van start gegaan

(ABM FN-Dow Jones) De AEX-index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 759,77 punten, terwijl de AMX vlak noteerde.

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van twee procent. UMG verloor meer dan een procent.

In de AMX won SBM Offshore een procent. Allfunds Group verloor juist een procent.

In de AScX was meer beweging, met een winst voor Avantium van 10 procent met relatief hoge omzetten, zonder directe aanleiding, en een stijging van vier procent voor TomTom. De navigatiespecialist werd zondag in het programma Businessclass getipt door Wierda Vermogensbeheer, vanwege het lopende aandeleninkooprogramma.

