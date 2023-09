AEX mooi hoger. Arm veel te duur

De Europese aandelenmarkten hebben de opgaande lijn te pakken door de verwachting dat de ECB de rente voorlopig niet zal verhogen.

Het gevaar voor een verhoging is pas echt geweken als de inflatie in de buurt van de 2% staat, maar daar is voorlopig nog geen sprake van..

Amerikaanse futures staan flink hoger vanwege het wijzigende rentesentiment en de succesvolle beursintroductie van Arm, waarvan de koers op de eerste beursdag op 63,59 dollar 25% boven de IPO-prijs staat van 51 dollar. Ren niet als dolle stieren achter de koersbeweging aan. De koers/winst bedraagt 110.

De meeste Europese indices bewegen tussen de 0,5% en 1,0% in de plus bij de opening. De AEX is +0,6%. Tech staat licht in de min. De oude garde als DSM, Ahold, IMCD, Wolters en Unilever plussen meer dan 1%. Azië: Nikkei +1,4%, Shanghai -0,3%, Sensex +0,4% en Hong Kong +1,2%.

Euro/dollar duikelt omlaag naar 1,0662. Brent +0,7% op 94,35 dollar.

Vooralsnog is technisch ruimte om te dromen voor een stijging naar 800 tegen 744…