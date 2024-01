AEX: lager, tanende belangstelling voor tech

Aandelenmarkten missen inspiratie, heel gebruikelijk aan het begin van het jaar, en verliezen daardoor iets terrein.

Beleggers kunnen vandaag weinig anders doen dan naar de inflatiecijfers kijken. In Nederland kwam deze in december uit op 1,2% op jaarbasis volgens de methode van het CBS. De Europese methode liet een cijfer zien van 1,0% tegen 1,4% in november. De daling moet grotendeels worden toegeschreven aan de daling van de energieprijs met 25%. De inflatiecijfers maken duidelijk dat de prijsontwikkeling van grondstoffen een grote invloed hebben op de geldontwaarding.

Amerikaanse futures staan lager. Vooral de Nasdaq is in de min (0,2%). Europa staat onder druk. Ook AziĆ« laat het grotendeels afweten. Nikkei +0,3%, Shanghai -1,0%, Sensex +0,1% en Hong Kong -0,9%. De IPO van Robosense (lasertechnologie) in Hong Kong was geen groot succes. De koers daalde na de gong met 2%. De openbare inschrijving was slechts 58% van het aantal beschikbare aandelen. Het kan een indicatie zijn voor…