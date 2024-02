AEX lager in afwachting van economische cijfers

De AEX staat onder druk met een verlies van 0,5% op 848,93.

Binnen de AEX is ASMI de sterkste daler met een verlies van 2,3%. Binnen de AMX is dat Just Eat Takeaway met een verlies van 6,5% vanwege teleurstellende groeiverwachtingen.

Beleggers zijn in afwachting van economische berichten die in de loop van de week worden gepubliceerd. De stijging van het Nederlandse ondernemersvertrouwen kon niet voor een kentering zorgen.

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,3% lager. Ook Europa is overwegen zwakker. Azie lager: Nikkei -0,3%, Shanghai -1,9%, CSI 300 -1,3%, Sensex -0,7% en Hong Kong -1,5%. Euro/dollar -0,3% op 1,0814. Brent -0,9% op 82,68 dollar. Bitcoin/dollar +3,9% op 58.999.

