AEX lager door uitspraak ECB over rente

Het is een saaie en afwachtend beursdagje nadat de Amerikaanse markten gisteren gesloten waren.

De AEX staat -0,3% op 777,18. AEX-aandelen met een verlies van meer dan 1% zijn ASB Amro, Exor, IMCD en Prosus. Wolters Kluwer is de sterkste stijger met een winst van 0,6%.

Beurzen hebben last van de uitspraak over de rente door de ECB in Davos: Er moet niet te veel worden gerekend op een spoedige verlaging van de rente, omdat de inflatie nog te hoog is. Euro/dollar daalde daardoor naar 1,0893.

Amerikaanse futures staan lager, tot 0,7% voor de Nasdaq. DAX -0,5%, Frankrijk -0,4%, Italië -0,8%. Azië is verdeeld: Nikkei -0,3%, Shanghai +0,3% en Hong Kong -2,2%. Brent +0,6% op 78,58 dollar.

