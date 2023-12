AEX is zoet geweest; zijn beleggers té positief?

Dinsdag 5 December 2023 |

Dinsdag 5 December 2023 | Door Pieter Kort

DAX op een all time high, bitcoin is on fire, ABN Amro krijgt lekkers, Alfen de roe.



















De maan schijnt door de bomen en ook op de beursvloer is het wilde geraas inmiddels gestaakt. Hoewel, wild, dat is misschien niet echt de beste omschrijving van voor deze beursdag, die we ondertussen wèl met een mooi plusje van 0,45% afsluiten.

Dat gebeurde vooral in de middag, toen het sentiment stevig opveerde vanaf de nullijn. Nieuws over een sterker dan verwacht afzwakkende banenmarkt in de VS hielp daar absoluut een handje bij.

Met een afkoelende economie krijgt de markt weer meer vertrouwen dat de rentes volgend jaar omlaag kunnen. De markt prijst een meer dan 50% waarschijnlijkheid is dat de Fed in maart de eerste verlaging zal doorvoeren.

En ook in Europa trekken de verwachtingen snel bij, onder…