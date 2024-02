AEX-index sluit op hoogste niveau ooit

De AEX-index heeft de beursweek in stijl afgesloten: met een nieuw record. Opnieuw zijn het de chippers en Adyen die de index naar de overwinning slepen. Aan de andere kant van de oceaan is de S&P 500 voor het eerst door de 5000 punten geschoten.

De AEX-index rijgt de records aaneen. Het was vandaag opnieuw een risk-on-dagje, waarbij de chippers en Adyen vooraan in het peloton sprintten en aandelen als Unilever, Ahold-Delhaize, Heineken en DSM-Firmenich er hijgend achteraan puften.

De zware weging van tech- en chipaandelen in de AEX werkte duidelijk in ons voordeel, want de AEX liet de ons omringende beurzen de hielen zien. De AMX en AScX eindigen wel in de min (ieder -0,3%).

Waar hebben we deze rally aan te danken? En welke factoren zouden het beursfeest kunnen verstoren? IEX-ers Pieter Kort, Hildo Laman en Rob Stallinga praten u bij in een splinternieuwe podcast.