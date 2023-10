AEX iets hoger ondanks koersdrama Philips

De AEX maakt een stapje omhoog in aanloop van de publicatie van de Amerikaanse cijfers over de arbeidsmarkt.

Adyen is +3,8%, NN +2,1% en hogere noteringen voor o.a. Prosus en tech. Philips is dik 9% lager omdat de Amerikaanse toezichthouder FDA ontevreden is over de terugroepactie met zijn apneuapparaten. Vandaag de Amerikaanse banencijfers. Analisten verwachten een groei van 170.000 tegen +187.000 vorige maand.

De Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. DAX +0,4%, AEX +0,1%, Nikkei -0,2%, China gesloten en Hong Kong +1,6%. Euro/dollar 1,0545. Brent +1,0% op 84,94 dollar.

