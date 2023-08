AEX houdt openingswinst vast, Heineken en Philips in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De AEX steeg rond de klok van elf uur met 0,8 procent naar 739,85 punten, mede geholpen door de ‘chippers’.

De indices in Europa liften mee op het positieve sentiment in Azië, wat werd geholpen door ingrepen van de Chinese beleidsmakers en de beurzen. Vannacht maakte de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. Ondanks de stijgingen van vandaag noteren de belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, rond het laagste niveau in circa negen maanden.

Op rentegebied is het relatief rustig en zag investment manager Friso Rengers van ING weinig nieuws uit Jackson…