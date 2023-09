AEX hoger van start gegaan

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger op 740,94 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won.

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van een procent. Fintechbedrijf Adyen was de enige echte dissonant met een koersdaling van anderhalf procent.

In de AMX won Basic-Fit 0,8 procent en CTP 0,9 procent. Nadat Kepler Cheuvreux maandag al een koopadvies afgaf voor CTP, volgde vandaag JPMorgan. Aalberts was met een koersdaling van een half procent de grootste verliezer in de Midkap.

In de AScX won Kendrion meer dan twee procent. Fastned, dat voortaan ook in Italië aanwezig zal zijn, won eveneens meer dan twee procent. Sif verloor ruim een procent.

Bron: ABM Financial News