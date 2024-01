AEX hoger gesloten ondanks verlies voor chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, zonder de hulp van de chippers.

De AEX index steeg 0,4 procent tot 817,74 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen.

De focus lag vrijdag met name op de Amerikaanse inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve, daalde van 3,2 procent in november naar 2,9 procent in december. De markt rekende op een daling tot 3,0 procent. De reguliere inflatie kwam uit op 2,6 procent op jaarbasis. Dat was in november ook 2,6 procent.

“Waar de Fed nu een beetje mee zit, is de onbeantwoorde vraag of de kerninflatie deze trend door kan zetten naar de gewenste 2,0 procent. De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert”, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial…